Происшествия

Спасли жизни и предотвратили взрыв полицейские в Алматинской области

полицейские, спасшие людей в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:54 Фото: ДП Алматинской области
В селе Утеген батыр Алматинской области утром 13 августа произошел пожар в многоквартирном доме, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило не только пожарным, но и полицейским. На место происшествия оперативно прибыли начальник отдела Бауыржан Даркенбаев, а также полицейские Жеткен Саудакас и Азамат Аметов. Они увидели, что густой дым быстро заполнял помещения. Сквозь задымление стражи порядка заметили женщину с тремя маленькими детьми, оказавшихся в смертельной опасности. Они бросились на помощь.

Совместно с пожарными с помощью лестницы спецтехники полицейские эвакуировали семью в безопасное место. На улице медики оказали им необходимую помощь.

При дальнейшем осмотре помещения полицейские обнаружили газовый баллон и вынесли его на безопасное расстояние, предотвратив возможный взрыв и тяжелые последствия.

13 августа в Алматы сгорели времянка и баня на территории частного дома. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
