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Происшествия

Полицейский скончался после тренировки в Астане

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 14:30 Фото: polisia.kz
В одном из спортивных комплексов Астаны после тренировки скончался сотрудник полиции. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы уточнили, что начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Изначально данные о трагедии были опубликованы в социальных сетях. Автор публикации уточнил, что мужчина "в зоне беговой дорожки после тренировки почувствовал себя плохо, упал и скончался". Также было сказано, что он являлся сотрудником полиции.

В пресс-службе ДП отреагировали на запрос и подтвердили информацию. В дополнении отмечено, что по факту гибели сотрудника начато досудебное расследование.

"Предварительно установлено, что после силовой тренировки при выходе из зала он потерял сознание. Бригада скорой помощи незамедлительно предприняла реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось".Пресс-служба ДП Астаны

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Также соболезнования выразил глава Министерства внутренних дел (МВД) Ержан Саденов.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким старшего инспектора СОБР ДП Астаны, майора полиции Касымхана Мелдебекова, внезапно ушедшего из жизни. Он был верным присягe офицером, преданным своей службе и стране. Его заслуги перед государством неоценимы", – написал он 4 февраля 2025 года на личной странице в Instagram.

В заключении глава Министерства добавил, что семье Мелдебекова будет оказана необходимая поддержка.

В начале января оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района Алматы получил смертельное ножевое ранение во время конфликта. Трагедия случилась, когда мужчина находился не на службе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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