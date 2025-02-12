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Происшествия

Романтический жест обернулся тюремным заключением для жителя Актау

актаусца осудили за ложное сообщение об акте терроризма, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 18:25 Фото: Zakon.kz
Актауский городской суд признал горожанина виновным в ложном сообщении об акте терроризма и назначил наказание в виде лишения свободы, несмотря на романтические мотивы подсудимого, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, местный житель в состоянии алкогольного опьянения, желая помешать отъезду своей сожительницы, позвонил по номеру "102" и сообщил об установке взрывных устройств в международном аэропорту и морском порту Актау.

"С целью проверки объектов было приостановлено движение всех автотранспортных средств, из зданий эвакуированы люди. При досмотре международного аэропорта и морского порта Актау никаких взрывчатых веществ и боеприпасов не было выявлено", – рассказали в пресс-службе суда.

Ущерб эксперты оценили в сумму порядка миллиона тенге.

Признание и раскаяние жителя Актау суд признал смягчающим обстоятельством, но алкогольное опьянение в момент совершения преступления – отягчающим.

В итоге подсудимый был признан виновным по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что подросток "заминировал" школу в Туркестанской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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