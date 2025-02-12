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Происшествия

Казахстанский бизнесмен незаконно использовала товарный знак американского бренда

иск, контрафактный товар, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 19:54 Фото: pixabay
Бостонская компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обратилась в СМЭС Жамбылской области с иском, сообщает Zakon.kz.

Один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды решил взыскать с казахстанского предпринимателя компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 369 тыс. тенге.

"Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак. В рамках онлайн закупки истцу стало известно, что ответчик без согласия использует товарный знак в своем онлайн-магазине в популярном казахстанском мобильном приложении".Пресс-служба СМЭС Жамбылской области

Бостонская компания доказала факт реализации ответчиком контрафактного товара, сделав заказ товара у казахстанского ИП. Во время судебного производства истец подтвердил это наличием фискального чека, фотографиями, а также видеозаписью закупки.

"Суд, изучив материалы дела, принял меры к примирению сторон, после чего стороны заключили мировое соглашение. По условиям соглашения ответчик признает иск в размере 100 тыс. тенге: в части взыскания компенсации в размере 73 тыс. тенге и расходов на фиксацию нарушения – 27 тыс. тенге. Также ответчик не использует товарные знаки истца, о чем подписано гарантийное письмо", – отмечает пресс-служба СМЭС.

Также уточняется, что американский производитель отказался от требований в остальной части иска, а именно в сумме компенсации в 296 тыс. тенге.

В итоге суд прекратил производство по делу, возвратив истцу государственную пошлину.

Определение вступило в законную силу.

12 февраля стало известно, что Конституционный суд не стал проверять правила исчисления выслуги лет военнослужащим.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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