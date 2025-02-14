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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва контейнера на железнодорожной станции “Астана”

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 08:03 Фото: Zakon.kz
Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по факту взрыва контейнера на 12-м пути сортировочного парка станции “Астана”, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 14 февраля в 00:25. Жертв нет, один человек получил легкие порезы руки.

"Угрозы для пассажиров и жителей близлежащих районов нет", – говорится в сообщении.

По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". На место происшествия незамедлительно выехало руководство департамента. Создана специальная оперативная группа, которая уже приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1 февраля 2025 года в 15:30 на станции Караганда – Сортировочная произошел сход вагона грузового поезда.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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