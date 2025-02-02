Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане
Фото: pixabay
Пресс-служба АО "НК "КТЖ" заявила о том, что 1 февраля 2025 года в 15:30 на станции Караганда – Сортировочная произошел сход вагона грузового поезда, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.
"Предварительная причина – излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана", – говорится в сообщении.
Ранее в России, на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии, сошли с рельсов 22 пустых вагона грузового поезда.
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