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Происшествия

Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане

вагон сошел с рельсов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 19:07 Фото: pixabay
Пресс-служба АО "НК "КТЖ" заявила о том, что 1 февраля 2025 года в 15:30 на станции Караганда – Сортировочная произошел сход вагона грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

"Предварительная причина – излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана", – говорится в сообщении.

Ранее в России, на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии, сошли с рельсов 22 пустых вагона грузового поезда.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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