Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане

Фото: pixabay

Пресс-служба АО "НК "КТЖ" заявила о том, что 1 февраля 2025 года в 15:30 на станции Караганда – Сортировочная произошел сход вагона грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал. "Предварительная причина – излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана", – говорится в сообщении. Ранее в России, на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии, сошли с рельсов 22 пустых вагона грузового поезда.

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