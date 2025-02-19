Мощный взрыв в районе вокзала в Астане: озвучены новые подробности

Фото: пресс-службы АО "НТ "КТЖ"

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге правительства 19 февраля 2025 года рассказал, когда будут озвучены итоги расследования взрыва контейнера в сортировочном парке станции "Астана", передает корреспондент Zakon.kz.

Ластаев отметил, что данный контейнер прибыл из стран Европейского союза. "В нем перевозилось оборудование, предположительно, дизельный генератор. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время проводится соответствующее расследование. Устанавливается источник взрыва. Результаты расследования будут озвучены в месячный срок", – озвучил спикер. 14 февраля 2025 года произошел взрыв контейнера на железнодорожной станции "Астана". Полиция возбудила уголовное дело. Тогда пострадал один человек, он получил легкие порезы руки.

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