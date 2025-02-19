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Общество

Мощный взрыв в районе вокзала в Астане: озвучены новые подробности

Когда будут итоги расследования , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:26 Фото: пресс-службы АО "НТ "КТЖ"
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге правительства 19 февраля 2025 года рассказал, когда будут озвучены итоги расследования взрыва контейнера в сортировочном парке станции "Астана", передает корреспондент Zakon.kz.

Ластаев отметил, что данный контейнер прибыл из стран Европейского союза.

"В нем перевозилось оборудование, предположительно, дизельный генератор. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время проводится соответствующее расследование. Устанавливается источник взрыва. Результаты расследования будут озвучены в месячный срок", – озвучил спикер.

14 февраля 2025 года произошел взрыв контейнера на железнодорожной станции "Астана". Полиция возбудила уголовное дело. Тогда пострадал один человек, он получил легкие порезы руки.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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