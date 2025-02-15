Житель Уральска избил соседку за громкую музыку

Перед этим мужчина умудрился выбить дверь в квартиру потерпевшей, сообщает Zakon.kz.

Конфликт произошел еще 2 декабря 2024 года, но известно о нем стало только сейчас.

Как пишет "Мой город" со ссылкой на пресс-службу областного суда, жительница Уральска громко слушала музыку в своей квартире, что не понравилось ее соседу, хотя на часах было около шести вечера.

Недовольный мужчина постучал в дверь, но женщина не открыла ему. Тогда сосед выбил дверь, зашел в квартиру, отыскал соседку, несколько раз ударил ее по голове и телу, а затем "приложил" головой о стену. Только после этого агрессор покинул жилье жертвы.

Подсудимый вину признал и полностью раскаялся. Его признали виновным по статье 109 УК РК "Побои" и привлекли к общественным работам на 40 часов.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее к пяти годам лишения свободы был приговорен житель Теректинского района ЗКО, который после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук.