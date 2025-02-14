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Происшествия

Ножевые ранения и битва за свободу: чем закончились два случая нападения на полицейских

нападение на сотрудников полиции, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 20:15 Фото: pxhere
К пяти годам лишения свободы приговорен житель Теректинского района ЗКО, который после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук, сообщает Zakon.kz.

В полиции также отметили другой случай, который произошел на станции Кандыагаш Актюбинской области. Пассажир поезда Астана – Атырау после употребления алкогольных напитков оказал физическое сопротивление инспекторам патрульной службы. За причинение вреда здоровью мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы.

"Полиция обеспечивает защиту жизни, здоровья, прав, свобод граждан и законных интересов общества. Без уважения правовых норм невозможно построить Справедливый Казахстан. Призываем граждан соблюдать закон, не допускать фактов неповиновения представителям власти и их оскорбления. Напоминаем, что за такие действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность", – отметили в МВД РК

На днях казахстанцев шокировал инцидент, произошедший в лифте жилого комплекса в Астане. Тогда подросток напал на пятилетнего ребенка и изрезал ему лицо ножом. Врачи рассказали о перенесенной операции и состоянии пострадавшего. О состоянии малыша можно прочитать здесь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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