Автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку на территории школы под Астаной
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня в селе Караоткель Целиноградского района произошла трагедия – на территории одной из школ под колеса автобуса попала девочка. Она скончалась на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области:
"19 февраля на территории IT-школы села Караоткель водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю, 2015 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. По данному факту полицией проводится расследование".
13 января 2025 года в центре Алматы троллейбус насмерть сбил 22-летнего парня.
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