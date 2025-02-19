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Происшествия

Автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку на территории школы под Астаной

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 16:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня в селе Караоткель Целиноградского района произошла трагедия – на территории одной из школ под колеса автобуса попала девочка. Она скончалась на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области:

"19 февраля на территории IT-школы села Караоткель водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю, 2015 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. По данному факту полицией проводится расследование".

13 января 2025 года в центре Алматы троллейбус насмерть сбил 22-летнего парня.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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