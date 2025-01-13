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Происшествия

В центре Алматы троллейбус насмерть сбил 22-летнего парня

Общественный транспорт, улица, дорога , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 19:58 Фото: Zakon.kz
В Алматы 13 января 2025 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – под колесами троллейбуса погиб молодой парень, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском департаменте полиции, ДТП имело место сегодня в 17:50 в Бостандыкском районе.

"Водитель троллейбуса 11-го маршрута, следуя по ул. Тимирязева в западном направлении, западнее ул. Байтурсынова, допустила наезд на пешехода – молодого человека 2003 года рождения, который, к сожалению, от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

В Алматы в ночь на 11 января 2025 года на пр. Рыскулова, недалеко от пересечения с ул. Момышулы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Один из водителей получил травмы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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