Происшествия

Пассажирский автобус сбил 9-летнего школьника в Атырау

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 00:49 Фото: Zakon.kz
В Атырау под колеса пассажирского автобуса попал девятилетний школьник. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля 2026 года вечером, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, трагический инцидент случился около 18:00 на автодороге Атырау – Дамба.

По предварительным данным, 62-летний водитель общественного транспорта марки Yutong совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения.

"Несовершеннолетний ребенок был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Атыраускую областную детскую больницу. В настоящее время собираются соответствующие материалы", – рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, недопустимости превышения скорости и обязательного предоставления преимущества пешеходам.

В ведомстве подчеркнули, что при управлении транспортным средством крайне важно неукоснительно соблюдать требования безопасности.

Ранее сообщалось, что трое юных спортсменов погибли в ДТП по пути на соревнования в Туркестанской области.

Канат Болысбек
Грузовик с мусором опрокинулся в Алматы: водитель уходил от столкновения
В Астане пассажирский автобус вылетел с дороги: пострадали 14 человек
В Алматы тепловоз протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
