Пассажирский автобус сбил 9-летнего школьника в Атырау

В Атырау под колеса пассажирского автобуса попал девятилетний школьник. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля 2026 года вечером, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, трагический инцидент случился около 18:00 на автодороге Атырау – Дамба.

По предварительным данным, 62-летний водитель общественного транспорта марки Yutong совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения.

"Несовершеннолетний ребенок был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Атыраускую областную детскую больницу. В настоящее время собираются соответствующие материалы", – рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, недопустимости превышения скорости и обязательного предоставления преимущества пешеходам.

В ведомстве подчеркнули, что при управлении транспортным средством крайне важно неукоснительно соблюдать требования безопасности.

Ранее сообщалось, что трое юных спортсменов погибли в ДТП по пути на соревнования в Туркестанской области.