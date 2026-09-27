Подросток вооружился ножом и напал на сельчанина на юге Казахстана: раскрыты детали
Фото: pxhere
В Шиелийском районе Кызылординской области полиция расследует факт нападения на местного жителя. По подозрению в нанесении ножевого ранения задержан несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.
Информация о криминальном инциденте распространилась в социальных сетях. Позже произошедшее официально подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона.
Пострадавший самостоятельно обратился к правоохранителям после получения ранения.
"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении данного деяния задержан несовершеннолетний, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщили 27 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в региональном ДП.
В ведомстве подчеркнули, что отвечать за произошедшее придется и родителям подростка. Их привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Чтобы не допустить подобных правонарушений в будущем, стражи порядка направят соответствующие материалы в местный исполнительный орган.
"В целях принятия дополнительных мер и устранения причин и условий, способствующих подобному поведению, полицией внесено предложение в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента", – резюмировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что подросток ногами разгромил остановку в Астане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript