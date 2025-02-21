15 человек пострадали в ДТП с участием городского автобуса в Астане

В Астане 21 февраля в результате ДТП с участием городского автобуса №70 пострадали 15 человек. Об этом Zakon.kz сообщили в управлении здравоохранения столицы.

В управлении отметили, что водитель был зажат и не смог самостоятельно выйти, спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили и спасли мужчину.

"На месте происшествия оперативно работали бригады скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в Многопрофильную городскую больницу №1", – добавили в УЗ.

В настоящее время проводится осмотр пациентов в приемном покое. Отмечается, что среди пострадавших нет детей и беременных.

Ранее стало известно, что маршрутный автобус врезался в столб по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра в Астане.