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Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с участием городского автобуса в Астане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 23:00 Фото: akorda.kz
В Астане 21 февраля в результате ДТП с участием городского автобуса №70 пострадали 15 человек. Об этом Zakon.kz сообщили в управлении здравоохранения столицы.

В управлении отметили, что водитель был зажат и не смог самостоятельно выйти, спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили и спасли мужчину.

"На месте происшествия оперативно работали бригады скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в Многопрофильную городскую больницу №1", – добавили в УЗ. 

В настоящее время проводится осмотр пациентов в приемном покое. Отмечается, что среди пострадавших нет детей и беременных.

Ранее стало известно, что маршрутный автобус врезался в столб по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра в Астане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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