Серьезное ДТП с участием автобуса в Астане: четверым пострадавшим понадобилась операция
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В столичном управлении здравоохранения 22 февраля Zakon.kz рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП с участием городского автобуса №70.
В управлении напомнили, что 21 февраля в результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу №1 поступило 15 человек. В результате осмотра восемь человек были отпущены домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей.
"Семь пациентов были госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, четверо из них были прооперированы. Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объеме", – рассказали в УЗ Астаны.
Ранее стало известно, что маршрутный автобус врезался в столб по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра в Астане. 15 человек были госпитализированы.
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