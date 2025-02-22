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Происшествия

Серьезное ДТП с участием автобуса в Астане: четверым пострадавшим понадобилась операция

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 19:31 Фото: freepik
В столичном управлении здравоохранения 22 февраля Zakon.kz рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП с участием городского автобуса №70.

В управлении напомнили, что 21 февраля в результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу №1 поступило 15 человек. В результате осмотра восемь человек были отпущены домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей.


"Семь пациентов были госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, четверо из них были прооперированы. Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объеме", – рассказали в УЗ Астаны. 

Ранее стало известно, что маршрутный автобус врезался в столб по улице Бараева в сторону проспекта Кабанбай батыра в Астане. 15 человек были госпитализированы

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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