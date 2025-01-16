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Общество

Алматинец оскорбительно приставал к прохожим на улице и поплатился за это

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 18:15 Фото: pexels
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы 16 января рассмотрел дело в отношении гражданина Н., обвиняемого в хулиганстве (ч. 1 ст. 434 КоАП РК), сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в январе текущего года Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял верхнюю одежду и оскорбительно приставал к прохожим, нарушая общественный порядок и выражая неуважение к окружающим.

В судебном заседании Н. признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в материалах дела.

Согласно санкции ч. 1 ст. 434 КоАП, за такие правонарушения предусмотрены штраф в размере 20 МРП или административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Н. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Подросток в бронежилете и с игрушечным автоматом напугал прохожих в Астане

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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