Алматинец оскорбительно приставал к прохожим на улице и поплатился за это
Как установил суд, в январе текущего года Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял верхнюю одежду и оскорбительно приставал к прохожим, нарушая общественный порядок и выражая неуважение к окружающим.
В судебном заседании Н. признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в материалах дела.
Согласно санкции ч. 1 ст. 434 КоАП, за такие правонарушения предусмотрены штраф в размере 20 МРП или административный арест на срок от пяти до 15 суток.
Рассмотрев материалы дела, суд признал Н. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Подросток в бронежилете и с игрушечным автоматом напугал прохожих в Астане.