Алматинец оскорбительно приставал к прохожим на улице и поплатился за это

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы 16 января рассмотрел дело в отношении гражданина Н., обвиняемого в хулиганстве (ч. 1 ст. 434 КоАП РК), сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в январе текущего года Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял верхнюю одежду и оскорбительно приставал к прохожим, нарушая общественный порядок и выражая неуважение к окружающим.

В судебном заседании Н. признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в материалах дела.

Согласно санкции ч. 1 ст. 434 КоАП, за такие правонарушения предусмотрены штраф в размере 20 МРП или административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Н. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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