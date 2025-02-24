В Алматы пьяные дебоширы устроили потасовку с сотрудниками СОБР

В Алматы рано утром 22 февраля произошла пьяная потасовка, которая попала на видео, сообщает Zakon.kz.

По информации из соцсетей, инцидент случился около 05:00 на пр. Назарбаева. Сотрудники полиции прибыли на вызов о неадекватном и агрессивном поведении группы мужчин и получили отпор со стороны нарушителей.

"Трое сотрудников СОБР, находившихся на дежурстве, подверглись нападению со стороны трех мужчин, они были в состоянии алкогольного опьянения... ...Несмотря на проявленную агрессию, служащие СОБР не применили физическую силу, демонстрируя высокий уровень профессионализма и ответственность..." – приводят в соцсетях слова очевидца произошедшего.

В полиции отреагировали на видео.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района приняты меры. Правонарушители задержаны и привлечены к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, а также неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Материалы производства для принятия решение будут направлены в суд", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

А в Шымкенте на видео попала полицейская погоня: пьяный водитель хотел скрыться от преследования стражей порядка.