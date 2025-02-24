#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.47
525.83
5.68
Происшествия

КНБ раскрыл канал незаконной миграции: оформлено более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане

КНБ раскрыл канал незаконной миграции: оформлено более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 11:31 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 24 февраля 2025 года, заявили о пресечении канала незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции, пресечена Департаментом КНБ по Кызылординской области и города Байконыра при координации органов прокуратуры.

"По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства".Пресс-служба КНБ

По данному факту проводится досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса РК:

  • ч. 1 ст. 251 – "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации";
  • ч. 2 ст. 394 – "Организация незаконной миграции";
  • ч. 1 ст. 366 – "Получение взятки".

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – резюмировали в пресс-службе КНБ.

22 февраля 2025 года в КНБ заявили, что крупная партия марихуаны изъята в области Жетысу. Подробнее об этом здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы пьяные дебоширы устроили потасовку с сотрудниками СОБР
Происшествия
09:48, Сегодня
В Алматы пьяные дебоширы устроили потасовку с сотрудниками СОБР
Жесткое массовое ДТП в Алматы: два человека в больнице, а виновник скрылся
Происшествия
01:29, 24 февраля 2025
Жесткое массовое ДТП в Алматы: два человека в больнице, а виновник скрылся
Крупный пожар на складе в Алматы локализовали: кадры с места ЧП
Происшествия
18:07, 23 февраля 2025
Крупный пожар на складе в Алматы локализовали: кадры с места ЧП
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: