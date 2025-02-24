КНБ раскрыл канал незаконной миграции: оформлено более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане

В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 24 февраля 2025 года, заявили о пресечении канала незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции, пресечена Департаментом КНБ по Кызылординской области и города Байконыра при координации органов прокуратуры.

"По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства". Пресс-служба КНБ

По данному факту проводится досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса РК:

ч. 1 ст. 251 – "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации";

ч. 2 ст. 394 – "Организация незаконной миграции";

ч. 1 ст. 366 – "Получение взятки".

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – резюмировали в пресс-службе КНБ.

22 февраля 2025 года в КНБ заявили, что крупная партия марихуаны изъята в области Жетысу. Подробнее об этом здесь.