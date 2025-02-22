Крупную партию марихуаны изъяли в области Жетысу

22 февраля 2025 года на территории Саркандского района области Жетысу сотрудники Департамента полиции и КНБ при координации прокуратуры задержали троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, установлено, что двое из задержанных – приверженцы идеологии религиозного экстремизма.

Во время обыска у подозреваемых изъяли марихуану в крупном размере и религиозную литературу, признанную экстремистской и запрещенную к ввозу, изданию и распространению на территории РК.

"Сейчас ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых", – сообщается в ведомстве.

Полиция напоминает, что распространение и употребление наркотических средств, а также хранение и распространение экстремистских материалов – это серьезное преступление, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Если вам известны факты незаконного оборота наркотиков или распространения запрещенной религиозной литературы, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы.