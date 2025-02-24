Избиение подростка в области Абай: пострадавший находится под наблюдением специалистов

В области Абай подростковый конфликт взят под особый контроль. По информации пресс-службы ДП региона, пострадавшему оказывается всесторонняя помощь, сообщает Zakon.kz.

В результате недавнего инцидента в области Абай, по факту которого уже возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

"Особое внимание уделяется пострадавшему подростку – на данный момент он находится в специализированном центре под наблюдением специалистов. Психологи и уполномоченный по правам ребенка уже работают с ним, оказывая необходимую поддержку и помогая справиться с эмоциональными последствиями происшествия. Компетентные органы продолжают предоставлять квалифицированную помощь для восстановления психологического состояния ребенка", – заявили в полиции.

В отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры.

25 февраля состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что полиция расследует издевательство над школьником в Семее.