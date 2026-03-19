#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в результате несчастного случая на шахте в области Абай

В области Абай на Орловской шахте произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в Бородулихинском районе в ночь с 18 на 19 марта. По предварительным данным, после проведения взрывных работ на одном из участков шахты резко повысилась концентрация углекислого газа.

Утром 19 марта двое рабочих, спустившихся в забой для выполнения планового задания, были обнаружены без сознания.

"При оказании помощи пострадавшим отравление также получил начальник участка. Все пострадавшие были эвакуированы на поверхность. Один из работников скончался, двое госпитализированы в районную больницу", – рассказали в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Два года назад на шахте в области Абай обрушилась горная масса. Тогда тоже погиб рабочий.

Военнослужащий погиб в области Абай
Горняк погиб на шахте "Казахмыса" в Карагандинской области
Рабочий погиб на шахте "Казахмыса"
"Барыс" назвал состав на последний выездной матч в сезоне КХЛ
Игрок казахстанского клуба вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной
Развод Шавката Рахмонова с женой назвали "продуманной тактикой" перед приговором
В России дали прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
