Один человек погиб и двое пострадали в результате несчастного случая на шахте в области Абай
Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в Бородулихинском районе в ночь с 18 на 19 марта. По предварительным данным, после проведения взрывных работ на одном из участков шахты резко повысилась концентрация углекислого газа.
Утром 19 марта двое рабочих, спустившихся в забой для выполнения планового задания, были обнаружены без сознания.
"При оказании помощи пострадавшим отравление также получил начальник участка. Все пострадавшие были эвакуированы на поверхность. Один из работников скончался, двое госпитализированы в районную больницу", – рассказали в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.
В полиции также добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Два года назад на шахте в области Абай обрушилась горная масса. Тогда тоже погиб рабочий.