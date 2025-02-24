Пинали и били по голове: полиция расследует издевательство над школьником в Семее
Фото: pixabay
24 февраля 2025 года в Сети появилось видео, как подростки избивали и издевались над младшеклассником в Семее. На страшные кадры отреагировала полиция и начала расследование, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях распространилось видео, на котором группа школьников-подростков пинает, бьет по голове и прыгает на ребенке. Обидчики безжалостно и агрессивно издеваются над мальчиком.
В Департаменте полиции области Абай заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. Подростки будут поставлены на учет в отдел полиции. Их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних. Родители будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей", – поделились стражи порядка.
Также сообщается, что в отношении администрации учебного заведения будет внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению инцидента.
Ход разбирательства находится на особом контроле руководства ДП региона.
17 февраля 2025 года полицейские начали досудебное расследование по жалобе родителей на избиение ребенка в детском саду в Астане.
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