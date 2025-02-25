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Происшествия

В Таразе искали бомбы сразу в пяти медучреждениях

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 08:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 24 февраля в Таразе по тревоге подняли все экстренные службы. Они искали бомбы, которые неизвестные якобы заложили сразу в пяти медицинских учреждениях по всему городу, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, столько полиции, пожарных и кинологов с собаками на улицах таразцы еще не видели.

Ни по одному адресу анонимное сообщение не подтвердилось. Около недели назад неизвестные так же "заминировали" колледж, школу и крупный торговый центр, откуда эвакуировали свыше 2000 человек. Виновников инцидента еще не поймали.

Специалисты выяснили, что сообщения отправили через sim-бокс: такие обычно используют мошенники. Хозяина устройства нашли в другой области. Сейчас полиция восстанавливает всю цепочку событий.

Правоохранителям предстоит выяснить, связаны ли между собой все происшествия.

А ранее стало известно, что компанию оштрафовали за сход вагонов грузового поезда в Туркестанской области.

Аксинья Титова
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