В Таразе искали бомбы сразу в пяти медучреждениях

Утром 24 февраля в Таразе по тревоге подняли все экстренные службы. Они искали бомбы, которые неизвестные якобы заложили сразу в пяти медицинских учреждениях по всему городу, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, столько полиции, пожарных и кинологов с собаками на улицах таразцы еще не видели.

Ни по одному адресу анонимное сообщение не подтвердилось. Около недели назад неизвестные так же "заминировали" колледж, школу и крупный торговый центр, откуда эвакуировали свыше 2000 человек. Виновников инцидента еще не поймали.

Специалисты выяснили, что сообщения отправили через sim-бокс: такие обычно используют мошенники. Хозяина устройства нашли в другой области. Сейчас полиция восстанавливает всю цепочку событий.

Правоохранителям предстоит выяснить, связаны ли между собой все происшествия.

А ранее стало известно, что компанию оштрафовали за сход вагонов грузового поезда в Туркестанской области.

