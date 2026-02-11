Пожар разгорелся на овощном складе в Таразе

В Таразе тушили пожар на складе для хранения овощей. Заметив дым, жители вызвали экстренные службы, сообщает Zakon.kz.

ЧП случилось в жилом массиве "Талас". Загорелась кровля здания склада. Внутри было около 10 тонн лука. На место оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные предотвратили распространение огня. Основную часть продукции спасли. Обошлось без пострадавших.

Владелец помещения поблагодарил огнеборцев за профессионализм, рассказали в пресс-службе ДЧС 11 февраля 2026 года.

Ранее Zakon.kz писал про крупный пожар на складах в Алматинской области.