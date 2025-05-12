Павлодарец собрал уникальную коллекцию старинных предметов

Страсть к истории и коллекционированию превратила дом жителя Павлодара Александра Монастырского в музей, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", сейчас в доме хранится множество редких и уникальных экспонатов. Вниманию широкой публики коллекция старинных предметов недоступна, но их владелец мечтает, что сможет представить землякам собранные более чем за четверть века реликвии.

Коллекционер, чьи увлечения охватывают множество исторических эпох, собрал впечатляющую коллекцию, в которой можно найти как уникальные предметы XVII века, так и различные вещи советской эпохи.

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Среди его экспонатов – старинные книги, игрушки, посуда, а также техника, которая когда-то была на пике прогресса. Это старые радиоприемники, первые телевизоры, холодильники и другие предметы, которые в свое время стали символами модернизации жизни.

Хотя своеобразный домашний "музей" не имеет статуса публичной экспозиции, владелец коллекции с удовольствием демонстрирует экспонаты друзьям и знакомым. Многие из этих вещей он искал и восстанавливал на протяжении 30 лет, и у каждой из них своя необычная история.

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