"Полуголая" вечеринка в Каскелене обернулась для иностранцев арестом на 15 суток

Двое иностранцев поплатились за бурный праздник. Их поведение не понравилось очевидцам, теперь они отбывают административный арест. Подробности дела озвучили Zakon.kz в пресс-службе Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области.

Суд установил, что 22 февраля 2025 года двое иностранцев отмечали день рождения родственника.

Затем ночью в нетрезвом состоянии они вышли во двор микрорайона Алтын ауыл Каскелена и в полуголом виде начали громко кричать. Их действия нарушили общественный порядок и спокойствие граждан.

На судебном заседании дебоширы признали вину, а также попросили прощения и раскаялись.

В результате суд признал их виновными по части 1 статьи 434 (Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц) КОАП.

"Назначено наказание в виде административного ареста по 15 суток каждому". Пресс-служба Карасайского специализированного межрайонного суда

Ранее мы сообщали, что три сотрудника КГУ "Уштобинское лесное хозяйство" со знакомым на служебном транспорте устроили охоту на краснокнижных животных на территории лесного хозяйства. Чем это обернулось для казахстанцев, можно прочитать тут.