В Темиртау возник скандал между коммунальным предприятием и подрядчиком

Финансовый спор разгорается в городе Темиртау между коммунальной компанией "Окжетпес" и подрядной организацией, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Первый канал Евразия", подрядная организация в прошлом году отремонтировала в городе теплотрассу, но деньги за свой труд рабочие так и не увидели. А недавно у них возникли подозрения, что зарплату свою они получат не раньше 2030 года.

За два месяца рабочие заменили больше трех км сетей. Все сдали в срок. Общая стоимость работ составляет порядка 120 млн тенге, но выплатили подрядчику только 27 млн тенге. Люди с сентября ждут свои деньги.

"Мне "Окжетпес" должна 2,5 млн тенге за работу. Естественно у меня сейчас нехватка денег. Я не плачу коммуналку и эта компания "Окжетпес" подала на меня в суд, хотя именно из-за нее я без денег", – говорит сварщик Темирбек Оралбаев.

Рабочие узнали, что в январе 2025 года компания "Окжетпес" подала на процедуру реабилитации банкротства. Это лишает рабочих возможности подать на должника иск в суд, потому что процедура реабилитации дает "Окжетпесу" право не выплачивать долги кредиторам.

"Самое близкое, когда мы можем увидеть деньги – это в 2030 году. Это связано с тем, что процедура реабилитации банкротства длится пять лет", – сказал технический директор подрядной организации Вадим Матвеев.

27 февраля рабочие собрались у здания компании-должника, но двери им не открыли.

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