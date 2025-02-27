Предприниматели Экибастуза возмущены реконструкцией парка аттракционов
Фото: Zakon.kz
Начавшаяся в Экибастузе реконструкция развлекательного парка "Шахтер" вызвала волну негодований со стороны работающих там предпринимателей, сообщает Zakon.kz.
Большинство аттракционов в парке давно отжили свое. А владельцы относительно новых получили на днях уведомление о необходимости демонтировать все в срок до 5 марта, передает "Первый канал Евразия".
На реконструкцию крупнейшего парка Экибастуза потратят свыше пяти миллиардов тенге. Из развлекательного он превратится в место тихого отдыха.
Аттракционы предложили перенести в сквер имени "50-летия Экибастуза", но его площадь состаляет неполных два га.
"Мы не боимся туда переезжать, но у нас нет гарантии. У меня девять аттракционов, скажите, куда я их поставлю, если мне выделяют половину? А кроме меня еще есть два предпринимателя, у которых тоже свои аттракционы. А куда мы их поставим? Мы один на один поставим или в три этажа будем строить? – негодует предприниматель Олег Войценин.
В акимате пообещали не бросать предпринимателей на произвол судьбы.
В начале февраля павлодарские спасатели предотвратили трагедию на Иртыше.
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