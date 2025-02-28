Первоклассник умер по пути в школу в Актобе: отец ребенка рассказал детали трагедии

Отец погибшего в Актобе мальчика рассказал о том, что первоклассник умер из-за сильного испуга, сообщает Zakon.kz.

В интервью Astana TV он подтвердил версию о том, что на ребенка прыгнула бездомная собака.

"Да, была собака. Овчарка, рыжая. Она прыгнула на моего сына, он сильно испугался, потерял сознание. У него не выдержало сердце. После этого собаку отловили и увезли", – заявил отец погибшего ребенка.

Ранее сообщалось, что первоклассник умер по пути в школу в Актобе. Мальчик вышел на улицу и упал без сознания во дворе дома. Спасти его не удалось.