У беременной Рианны умер отец

Беременная в третий раз Рианна переживает утрату. Ее отец, Рональд Фенти, скончался в 70 лет после продолжительной болезни, сообщает Zakon.kz.

По информации People, последние месяцы мужчина находился в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе.

За несколько дней до смерти, 28 мая, Рианна навестила его вместе с младшим братом Раджадом.

Рональд Фенти развелся с матерью Рианны Моникой Брэйтвэйт, когда их дочери было 14 лет. Он долгое время не общался с наследницей, но потом они восстановили отношения.

Рональд часто публиковал в соцсетях фото с дочерью, признавался журналистам, что рад отношениям Рианны и A$AP Rocky, и благодарен, что у него есть возможность общаться с внуками.

Сама Рианна пока публично не отреагировала на случившееся.

Ранее стало известно, что умерла звезда "Отчаянных домохозяек" Валери Махаффей.