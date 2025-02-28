#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Происшествия

Первоклассник умер по пути в школу в Актобе

мальчик умер по дороге в школу в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 18:14 Фото: Zakon.kz
28 февраля около 7:30 во дворе одного из домов на улице Маресьева в Актобе умер семилетний первоклассник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город" со ссылкой на руководителя Управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаеву, вместе с матерью и сестрой ребенок собирался идти в школу, затем чуть раньше остальных вышел на улицу и упал без сознания во дворе дома. Мальчику вызвали скорую.

"По данным врачей, вызов поступил в 7:39 утра, в 7:44 бригада была уже на месте. Ребенок находился дома, мама была рядом. Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался", – пишет издание.

Между тем среди актюбинцев по WhatsАpp распространилась информация, что на мальчика напала бродячая собака, но эту информацию в полиции опровергли, сообщив, что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела.

Позже стали писать, что ребенок потерял сознание и скончался от разрыва сердца, испугавшись собаки. В Управлении образовании ответили, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.

Уточняется, что полицейские изучают данные видеокамер с места, где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.

Ранее сообщалось, что в Атырау умер 10-месячный ребенок.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В Сатпаеве детям потребовалась помощь спасателей
Происшествия
18:55, Сегодня
В Сатпаеве детям потребовалась помощь спасателей
ЧП на шахте горно-обогатительного комбината в Актобе: есть пострадавшие
Происшествия
17:46, Сегодня
ЧП на шахте горно-обогатительного комбината в Актобе: есть пострадавшие
В Кыргызстане скончался казахстанский сноубордист
Происшествия
17:05, Сегодня
В Кыргызстане скончался казахстанский сноубордист
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: