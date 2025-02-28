Первоклассник умер по пути в школу в Актобе

28 февраля около 7:30 во дворе одного из домов на улице Маресьева в Актобе умер семилетний первоклассник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город" со ссылкой на руководителя Управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаеву, вместе с матерью и сестрой ребенок собирался идти в школу, затем чуть раньше остальных вышел на улицу и упал без сознания во дворе дома. Мальчику вызвали скорую.

"По данным врачей, вызов поступил в 7:39 утра, в 7:44 бригада была уже на месте. Ребенок находился дома, мама была рядом. Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался", – пишет издание.

Между тем среди актюбинцев по WhatsАpp распространилась информация, что на мальчика напала бродячая собака, но эту информацию в полиции опровергли, сообщив, что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела.

Позже стали писать, что ребенок потерял сознание и скончался от разрыва сердца, испугавшись собаки. В Управлении образовании ответили, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.

Уточняется, что полицейские изучают данные видеокамер с места, где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.

Ранее сообщалось, что в Атырау умер 10-месячный ребенок.