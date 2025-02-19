В Казахстане подорожают билеты на поезда
Фото: rail-news.kz
Заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта Нуржан Кельбуганов на брифинге в СЦК 19 февраля 2025 года рассказал о повышении цен на пассажирские перевозки, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Спикер рассказал, что сейчас в Казахстане курсируют 2672 пассажирских вагона и идет обновление подвижного состава.
"Если два года назад мы закупили 118 вагонов, то уже в прошлом году закупили 143, а в этом году поставлено 226 вагонов, которые будут курсировать на самых востребованных маршрутах", – дополнил он.
По его словам, в этом году планируется поставка двух электропоездов между Карагандой и Астаной, а также Ерементау – Астана.
"На пассажирские перевозки в рамках индексации к инфляции в разовом порядке с 1 марта будет повышение на 7%. Больше повышения в этом году не будет", – озвучил Нуржан Кельбуганов.
Ранее министр транспорта Марат Карабаев сообщил о работе по обновлению железнодорожного подвижного состава и парка вагонов.
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