Пропавшего пастуха удалось найти спасателям Костанайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В районе Шоптыкуль Костанайской области 38-летний мужчина ушел ранним утром на поиски лошадей и не вернулся домой. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно организовали поисковые работы. Как оказалось, мужчина заблудился в степи, мобильной связи не было, что осложняло поиски. "Вечером поисковой группой пропавший обнаружен в 45 км от села Амангельды. Спасатели оказали ему необходимую помощь, отогрели, напоили горячим чаем. После этого мужчину доставили домой. Медицинская помощь ему не потребовалась". Пресс-служба МЧС РК Ранее беременную женщину спасатели экстренно доставили в Жезказган.

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