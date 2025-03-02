Шесть автомобилей застряли на трассе в Актюбинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

2 марта в Хромтауском районе Актюбинской области на автодороге Дон-Бадамша в снежном заносе застряли шесть автомобилей, в салоне которых находились семь человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели из снежных переметов отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался. МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта. Ранее сообщалось, что казахстанка отыскала проводницу, чтобы поблагодарить за помощь во время родов.

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