Шесть автомобилей застряли на трассе в Актюбинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
2 марта в Хромтауском районе Актюбинской области на автодороге Дон-Бадамша в снежном заносе застряли шесть автомобилей, в салоне которых находились семь человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели из снежных переметов отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
Ранее сообщалось, что казахстанка отыскала проводницу, чтобы поблагодарить за помощь во время родов.
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