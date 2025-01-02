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Происшествия

Две "Газели" с пассажирами застряли в снежном заносе на трассе в Актюбинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 22:45 Фото: скриншот видео
2 января в Хромтауском районе на автодороге местного значения две "Газели" застряли в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли из снежного плена 11 человек

Преодолев сложный участок дороги на вездеходе "Трэкол", спасатели доставили 11 человек, в том числе пятерых детей, в кемпинг "Далэс" города Хромтау. В медицинской помощи они не нуждались.

"Большое спасибо сотрудникам ЧС. Только что, когда мы с детьми замерзли, они приехали и вот уже привезли нас в пункт обогрева. Большое спасибо", – сказала девушка.

Ранее сообщалось, что спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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