Две "Газели" с пассажирами застряли в снежном заносе на трассе в Актюбинской области
Фото: скриншот видео
2 января в Хромтауском районе на автодороге местного значения две "Газели" застряли в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.
В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли из снежного плена 11 человек
Преодолев сложный участок дороги на вездеходе "Трэкол", спасатели доставили 11 человек, в том числе пятерых детей, в кемпинг "Далэс" города Хромтау. В медицинской помощи они не нуждались.
"Большое спасибо сотрудникам ЧС. Только что, когда мы с детьми замерзли, они приехали и вот уже привезли нас в пункт обогрева. Большое спасибо", – сказала девушка.
Ранее сообщалось, что спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам.
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