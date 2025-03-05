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Происшествия

Полицейский погиб, преследуя нарушителя в Туркестанской области: глава МВД сделал заявление

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 18:51 Фото: polisia.kz
5 марта на трассе Жибек жолы – Жетысай трагически погиб инспектор патрульной полиции ДП Туркестанской области Канат Габитов. Он преследовал нарушителя. Об этом Zakon.kz сообщили в областном департаменте полиции.

В полиции отметили, что в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

"Департамент полиции Туркестанской области выражает искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова и окажет необходимую поддержку семье погибшего", – подчеркнули в ДП.

Также министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов прокомментировал это происшествие на своей странице в Facebook. 


"Выражаю искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова, инспектора патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области, трагически погибшего при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя. Министерство внутренних дел окажет необходимую поддержку семье погибшего", – написал он.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Шымкенте пьяный лихач пытался скрыться от полицейских. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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