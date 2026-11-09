В Казахстане через 12 лет раскрыли преступление на миллион

Полицейские Акмолинской области спустя 12 лет раскрыли кражу на миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 9 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, днем в июле 2014 года неизвестный проник в дом местного жителя в Атбасаре через открытую форточку и украл 1 млн тенге.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело и организованы оперативно-розыскные мероприятия. Однако установить причастное к преступлению лицо по горячим следам не удалось. При этом работа по раскрытию кражи не прекращалась: полицейские продолжали изучать обстоятельства произошедшего и отрабатывать возможные версии", – рассказали в ДП.

И вот спустя 12 лет, в октябре 2026 года, оперативникам удалось установить личность предполагаемого подозреваемого.

Им оказался 35-летний уроженец Степногорска. Согласно его показаниям, в тот день он находился в Атбасаре, заметил дом с открытой форточкой, проник внутрь и украл деньги.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение.

В Караганде убиравший улицы мужчина нашел оставленные металлические изделия и сдал их на металлолом. Но это оказалось чужое имущество ценой почти 4 млн тенге. Теперь мужчине грозит наказание за кражу.