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Происшествия

Массовая авария произошла на трассе Астана – Караганда – Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 22:50 Фото: КазАвтоЖол
Причину массового ДТП на автодороге Астана – Караганда – Алматы назвали в "КазАвтоЖоле". На трассе в условиях сильного снегопада и нулевой видимости столкнулись 10 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, авария произошла в 16:30 на участке трассы Темиртау – Караганда (1 449-й км).

"По предварительным данным, пострадавших не было. Оперативные службы работали на месте происшествия, проводилось уточнение обстоятельств. В 17:00 было введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке ПВП Темиртау – Караганда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные знаки были установлены в соответствии с действующим законодательством.

Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Астане рядом со школой насмерть сбили ребенка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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