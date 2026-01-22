Автомобиль с пятью пассажирами съехал в кювет на трассе Алматы – Ташкент

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Также спасатели напомнили о мерах безопасности в зимний период. В условиях непогоды рекомендуется воздержаться от поездок по открытой степной местности, так как снежные заносы и ухудшение видимости могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.