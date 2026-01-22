#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Происшествия

Автомобиль с пятью пассажирами съехал в кювет на трассе Алматы – Ташкент

ДТП на трассе, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 23:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
22 января в Жуалынском районе Жамбылской области на 586-м километре автодороги Алматы – Ташкент в ходе патрулирования спасатели МЧС обнаружили легковой автомобиль, съехавший в кювет из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

"В салоне находились пять человек. В медицинской помощи никто не нуждался", – говорится в сообщении.

Также спасатели напомнили о мерах безопасности в зимний период. В условиях непогоды рекомендуется воздержаться от поездок по открытой степной местности, так как снежные заносы и ухудшение видимости могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске спасли хвостатую альпинистку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент
12:20, 27 декабря 2025
Огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент
Почти нулевая видимость: автомобили съехали в кювет на трассе в ВКО
12:20, 02 января 2026
Почти нулевая видимость: автомобили съехали в кювет на трассе в ВКО
Автовоз с семью легковыми автомобилями слетел в кювет на трассе Самара – Шымкент
23:23, 06 марта 2025
Автовоз с семью легковыми автомобилями слетел в кювет на трассе Самара – Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: