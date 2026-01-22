Автомобиль с пятью пассажирами съехал в кювет на трассе Алматы – Ташкент
Фото: пресс-служба МЧС РК
22 января в Жуалынском районе Жамбылской области на 586-м километре автодороги Алматы – Ташкент в ходе патрулирования спасатели МЧС обнаружили легковой автомобиль, съехавший в кювет из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
"В салоне находились пять человек. В медицинской помощи никто не нуждался", – говорится в сообщении.
Также спасатели напомнили о мерах безопасности в зимний период. В условиях непогоды рекомендуется воздержаться от поездок по открытой степной местности, так как снежные заносы и ухудшение видимости могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.
