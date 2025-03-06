Нефтяная скважина вспыхнула в Атырауской области
Фото: скриншот видео/PetroCouncil.kz
6 марта на скважине № 437, находившейся на консервации, месторождения Западная Прорва АО "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) произошло ЧП, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным портала PetroCouncil.kz, при спуске насосной компрессорной трубы проявился газ, что привело к выбросу насосной компрессорной трубы. Произошло возгорание газа (высота факела около 20 м).
"По информации наших источников, жертв и пострадавших нет. К сожалению, ликвидировать пожар на текущий момент не удается. В пресс-службе компании инцидент подтвердили, сообщив также, что оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте задействованы расчеты ВАСС ТОО "Ак Берен", ТОО "Семсер – Өрт сөндіруші", мобильной охраны ТОО "СОП Атырау".
Ранее сообщалось, что жилой дом разрушился от мощного взрыва в Талдыкоргане.
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