Жилой дом разрушился от мощного взрыва в Талдыкоргане

В Талдыкоргане 4 марта 2025 года взорвалась машина с газобаллонным оборудованием (ГБО). Мощный взрыв разрушил жилой дом. По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу, пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия разместили очевидцы в социальных сетях.

"У наших родственников взорвалась машина. Они остались без кровли", – отмечает автор видео, показывая кадры произошедшего.

В ДЧС области уточнили, что 4 марта в Талдыкоргане (село Еркин) произошел хлопок газового оборудования в автомобиле, находившемся в гараже.

"Сообщение поступило в 07:06, на место оперативно направлены силы ДЧС (20 человек, 6 единиц техники). В результате частично разрушены хозяйственные постройки (50 кв. м). Возгорания не было". Пресс-служба ДЧС области Жетысу

Также сказано, что один человек пострадал и госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Обстоятельства происшествия выясняются", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кентау стены многоквартирных домов покрываются трещинами, а дороги проваливаются. Горожане боятся, что в один день их квартиры могут стать небезопасными. По их словам, дома разрушают грунтовые воды.