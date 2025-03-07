Мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы

Инцидент с ножом произошел в Международном аэропорту Алматы 7 марта, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в зоне предполетного досмотра.

Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1 ) в зону предполетного досмотра подошел мужчина.

Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Через семь минут мужчину обезоружили сотрудники линейного отдела полиции и сотрудники службы авиационной безопасности.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов.