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Происшествия

Мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 12:50 Фото: Zakon.kz
Инцидент с ножом произошел в Международном аэропорту Алматы 7 марта, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в зоне предполетного досмотра.

Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1 ) в зону предполетного досмотра подошел мужчина.

Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Через семь минут мужчину обезоружили сотрудники линейного отдела полиции и сотрудники службы авиационной безопасности.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. 

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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