Осужден 67-летний захватчик заложников в аэропорту Алматы

16 июля 2025 года вынесли приговор пенсионеру, который 7 марта в аэропорту Алматы с ножом захватил девушку и угрожал взорвать все вокруг, сообщает Zakon.kz.

В Турксибском районном суде Алматы в сокращенном порядке завершилось уголовное дело в отношении 67-летнего горожанина Машрапбека Баратова, который в начале марта, прогуливаясь по воздушной гавани, из-за тяжелых жизненных ситуаций задумал без билета и документов улететь в Астану. Однако, когда инспектор службы безопасности аэропорта Ботагоз Мухтарова не пропустила его, он взял ее в заложницы. Девушку спас случайный посетитель Муса Абдраимов. Они, плюс представитель Департамента полиции на транспорте Р. Жанжаксина, признаны потерпевшей стороной.

Председательствующий судья Анар Карашева, оглашая приговор, отметила, что деяния подсудимого полностью доказаны материалами дела, признанием вины и раскаянием.

Машрапбеку Баратову назначено:

п. 4 ч. 2 статьи 261 УК РК "Захват заложника" – 8 лет;

ч. 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением оружия" – 4 года 8 месяцев;

статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" – 2 года.

"Суд, рассмотрев все представленные доказательства, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимым, также учитывая опасность его деяния, признал Машрапбека Баратова виновным и окончательно назначил 10,6 года лишения свободы. Учитывая его раннюю непогашенную судимость за хулиганство, совершенное в ноябре 2024 года, итоговое наказание назначено 11 лет лишения свободы". Анар Карашева

Судья отметила, что в совещательной комнате были рассмотрены другие меры наказания, однако действия Машрапбека Баратова представляли угрозу жизни большого числа людей, в числе которых были дети. Также Анар Карашева отметила психологическое состояние потерпевшей, она, несмотря на прошедший срок, все еще испытывает стресс и выступала на суде со слезами.

Потерпевшие на приговор не явились.

7 марта 2025 года мужчина с ножом взял в заложники девушку в аэропорту Алматы. Ее спас прохожий по имени Муса Абдраимов, который сопровождал знакомого в воздушной гавани. 8 марта в Алматы ему по поручению Касым-Жомарта Токаева вручили награду.

В суде стало известно, что подсудимый полностью признал вину, уголовное дело было окончено досрочно и процесс прошел в сокращенном порядке. Сначала по делу потерпевшей была признана только сотрудница аэропорта Алматы Ботагоз Мухтарова, однако после доследования число потерпевших выросло. В прениях прокурор Алмас Бертаев запросил для обвиняемого 10,5 года тюрьмы.