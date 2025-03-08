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Происшествия

В Актау двое мужчин и женщина изготавливали наркотики на съемной квартире

Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 11:51 Фото: pexels
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские города Актау задержали двух мужчин и их подельницу с наркотиками. При обыске у них изъяли пять целлофановых пакетов, в которых содержались расфасованные "закладки" с синтетическими наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Общий вес изъятого превысил килограмм, что примерно равняется 6000 разовых доз, пишет Lada.kz.

"Позже во время обыска на съемной квартире была задержана женщина, которая помогала в изготовлении наркотиков. В помещении также были обнаружены еще четыре целлофановых пакета с "синтетикой". По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК", – сообщили в пресс-службе ДП Актау.

Ранее в Астане сотрудники полиции на посту Куйгенжар остановили для проверки автомобиль Toyota Corolla. В ходе обыска в багажнике обнаружили наркотики в особо крупном размере.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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