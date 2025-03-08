В Актау двое мужчин и женщина изготавливали наркотики на съемной квартире

Фото: pexels

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские города Актау задержали двух мужчин и их подельницу с наркотиками. При обыске у них изъяли пять целлофановых пакетов, в которых содержались расфасованные "закладки" с синтетическими наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Общий вес изъятого превысил килограмм, что примерно равняется 6000 разовых доз, пишет Lada.kz. "Позже во время обыска на съемной квартире была задержана женщина, которая помогала в изготовлении наркотиков. В помещении также были обнаружены еще четыре целлофановых пакета с "синтетикой". По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК", – сообщили в пресс-службе ДП Актау. Ранее в Астане сотрудники полиции на посту Куйгенжар остановили для проверки автомобиль Toyota Corolla. В ходе обыска в багажнике обнаружили наркотики в особо крупном размере.

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