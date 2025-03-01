Корона нашла наркотики на 40 миллионов тенге в автомобиле жителя Астаны

Сотрудники полиции на посту Куйгенжар остановили для проверки автомобиль Toyota Corolla. В ходе обыска в багажнике обнаружили наркотики в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Отыскать двухкилограммовый пакет с марихуаной, спрятанный в чемодане, помогла оперативникам служебная собака по кличке Корона.

"По оценочной стоимости экспертов, стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке составляет 40 миллионов тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемые в возрасте 35 и 33 лет водворены в изолятор временного содержания", – рассказали в пресс-службе Департамента столичной полиции.

Правоохранители отметили, что бельгийская овчарка Корона родилась в 2020 году и получила такую звучную кличку из-за пандемии коронавируса. За годы службы собака не раз помогала находить запрещенные вещества и предметы, спрятанные в самых различных местах.

Ранее 40-летнего колумбийца арестовали после попытки пронести 19 капсул кокаина под париком в аэропорту.