#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.22
519.14
5.64
Происшествия

Корона нашла наркотики на 40 миллионов тенге в автомобиле жителя Астаны

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 14:18 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции на посту Куйгенжар остановили для проверки автомобиль Toyota Corolla. В ходе обыска в багажнике обнаружили наркотики в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Отыскать двухкилограммовый пакет с марихуаной, спрятанный в чемодане, помогла оперативникам служебная собака по кличке Корона.

"По оценочной стоимости экспертов, стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке составляет 40 миллионов тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемые в возрасте 35 и 33 лет водворены в изолятор временного содержания", – рассказали в пресс-службе Департамента столичной полиции.

Правоохранители отметили, что бельгийская овчарка Корона родилась в 2020 году и получила такую звучную кличку из-за пандемии коронавируса. За годы службы собака не раз помогала находить запрещенные вещества и предметы, спрятанные в самых различных местах.

Ранее 40-летнего колумбийца арестовали после попытки пронести 19 капсул кокаина под париком в аэропорту.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанцев предупредили о задержке поездов из-за ДТП в Атырауской области
Происшествия
15:27, Сегодня
Казахстанцев предупредили о задержке поездов из-за ДТП в Атырауской области
Скончался трехлетний мальчик, который упал со стула и проткнул ножом глаз в Петропавловске
Происшествия
14:54, Сегодня
Скончался трехлетний мальчик, который упал со стула и проткнул ножом глаз в Петропавловске
Работник пытался украсть у фермера десять тонн пшеницы
Происшествия
13:42, Сегодня
Работник пытался украсть у фермера десять тонн пшеницы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: