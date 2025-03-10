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Происшествия

Бегите быстрее: в Сети появились жуткие кадры схода лавины в Алматы

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 14:26 Фото: zakon.kz
Жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак появились в социальных сетях. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что на склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.


Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон. 

Андрей Дюсупов
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