Бегите быстрее: в Сети появились жуткие кадры схода лавины в Алматы

Жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак появились в социальных сетях. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что на склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.



Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.