Три ребенка заразились бруцеллезом через молоко в Мангистау

В Мангистауской области зарегистрировано три случая, когда дети заразились опасным инфекционным заболеванием после того, как попили молодо домашних коз, сообщает Zakon.kz.

Данные привели в отделе эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. В ведомстве уточнили, что все случаи были зарегистрированы в прошлом году, при этом, показатели значительно снизились, по сравнению с предыдущим, 2022, годом, передает InAktau.

"По результатам многолетней экспертной работы выяснилось, что больные бруцеллезом – это жители сельской местности, имеющие непосредственный контакт с больными животными. Они заразились болезнью при использовании термически необработанных мясомолочных продуктов", – сообщила Мадина Рахметова, исполняющая обязанности руководителя отдела эпидемиологического надзора.

При заболевании бруцеллезом больной отмечает повышение температуры тела (выше 37,5°С – пять дней и более), общую слабость, быструю утомляемость, головную боль, нарушение сна, озноб, потливость, у больных наблюдаются боли в суставах, мышцах и пояснице. При появлении указанных симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приводит к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражения нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем и в итоге к инвалидности.

Несколькими днями ранее стало известно, что в сельском округе Караулкельды Актюбинской области акимат ввел карантинные ограничения из-за бруцеллеза, который обнаружили у скота одного из местных жителей.