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Полицейские спасли людей из горящего дома в Павлодаре

Полицейские спасли людей из горящего дома в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 11:48 Фото: ДП Павлодара
В Экибастузе сотрудники полиции спасли из огня взрослых и детей до приезда пожарных, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодара рассказали, что в дежурную часть отдела полиции ГРЭС-2 поселка Солнечный поступило сообщение о том, что горит кладовое помещение для бытового мусора, расположенное в третьем подъезде дома по проспекту Конституции.

Вызвав пожарных, полицейские Ербулат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жәдігер Рахатұлы поспешили к дому, где увидели густой дым в подъезде и людей, которые не могли самостоятельно выбраться из него.

"Густой дым валил из окон и дверей и заполнил весь подъезд. Не дожидаясь пожарного расчета, стражи порядка начали самостоятельно эвакуировать людей. В это время подъехали пожарные и скорая медицинская помощь. Никто из жильцов не пострадал". ДП Павлодара

Ербулат Сыздыков рассказал, как с коллегами вынесли двоих детей и помогли выйти троим жильцам. После чего еще несколько раз осмотрели все квартиры, убедившись в том, что никого в доме не осталось.

Также утром 15 марта 2025 года в Алматы загорелась квартира, расположенная на седьмом этаже девятиэтажки в Алмалинском районе.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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