Огонь охватил кровлю жилого дома в Усть-Каменогорске: восемь человек эвакуированы
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Усть-Каменогорске произошел пожар в трехэтажном жилом доме на улице Гоголя. Загорелась кровля здания, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного дома восемь человек. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на другие участки здания.
Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м.
Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из пятиэтажного дома на западе страны.
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