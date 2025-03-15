Пожар на шинном заводе в Алматинской области локализован

На месте крупного пожара, который случился 15 марта 2025 года на территории шинного завода в Алматинской области, находится министр по ЧС РК Чингис Аринов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, в данный момент огонь локализован, специалисты устанавливают его площадь.

"Непосредственно координирует и руководит тушением пожара министр по ЧС РК генерал-майор Чингис Аринов, который прибыл с рабочей поездкой для открытия новой пожарной части в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области", – рассказали в ведомстве.

Ранее корреспондент Zakon.kz. сообщал, что дым от огня виден за несколько километров.

В ликвидации пожара участвуют порядка 40 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы.

14 марта 2025 года тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске.